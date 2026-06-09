Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlar Arası Ortak Müdahale Dili ve Koordinasyon Atölyesi' projesi ile bağımlılıkla mücadele alanında çalışan kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında düzenlenen imza töreninde, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman tarafından sözleşmeler imzalandı.

Ortak müdahale dili oluşturulacak

Proje kapsamında bağımlılıkla mücadele alanında görev yapan kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla iki günlük bir eğitim ve atölye programı gerçekleştirilecek. Eğitimler aracılığıyla kurumlar arasında ortak bir müdahale yaklaşımının geliştirilmesi, koordinasyonun artırılması ve bağımlılık vakalarına yönelik bütüncül bir bakış açısının oluşturulması amaçlanıyor.

Programda bağımlılıkla mücadelede stratejik öncelikler, psikososyal yaklaşımlar, damgalama ile mücadele, davranışsal risk faktörleri, dijital sağlık okuryazarlığı, teknoloji ve madde bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde erken risk belirtileri ile ailelerin süreçteki rolü gibi başlıklar ele alınacak. Ayrıca kurumlar arası koordinasyon modelinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Önleyici ve Koruyucu hizmetlere katkı sunacak

Proje ile bağımlılıkla mücadelede görev alan kurum personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, risk altındaki bireylere yönelik hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulması hedefleniyor. Böylece bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Balıkesir genelinde yürütülecek çalışmaların; bağımlılık açısından risk altında bulunan bireyler ve aileleri başta olmak üzere eğitim, danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara dolaylı olarak katkı sunması bekleniyor. Proje sayesinde bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasında ortak bir anlayışın geliştirilmesi ve yerel düzeyde daha güçlü bir koordinasyon yapısının oluşturulması hedefleniyor.