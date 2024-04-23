Gıda zehirlenmesi, fazla alkollü içecek içmek, araç tutması, gebelik, asit reflü, stres ve çeşitli hastalıklar gibi onlarca farklı nedenden dolayı kusma gereksinimi hissedebilirsiniz. Bunun nedeni, insan vücudunun ihtiyaç duymadığı şeyleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış olmasıdır. Aslında insanlar doğada kusma refleksine sahip olan yalnızca birkaç memeliden biridir.

Yazının devamında, kusmak için ne yapılır? Sorusunun cevaplarını içeren taktik, yöntem ve önerilerin olduğu geniş kapsamlı bir rehber bulacaksınız. Ancak kendinizi kusturmadan önce doktorunuzu aramayı ve onayını almayı ihmal etmeyin. Kusmak çoğu zaman güvenli olsa da kusma nedenine bağlı olarak nadiren, boğaz ve ağızdaki dokularda hasara veya zehirli toksik maddeyi çıkarırken kimyasal yanıklara neden olabilir. Ayrıca, zayıflamak için asla kusmayın ve sağlıklı bir insanı kesinlikle kusturmaya çalışmayın.

Parmak yöntemi: İlk olarak herkesin bildiği en kolay yöntemlerden biriyle başlayalım. Parmağınızı diliniz boyunca boğazınıza doğru uzatın. Bu hareketiniz, yutak refleksine (tıkaç veya gag refleksi) neden olur ve ani gelen bulantı sonrası kusmanızı sağlar.

Parmak yöntemini uygulamayı düşünüyorsanız öncelikle ellerinizi yıkayın ve daha kolay kusmak için dizlerinizin üzerine çökün. İlk seferde kusamazsanız aynı hareketi birkaç kez tekrarlamanız gerekebileceğini unutmayın.

Ilık veya sıcak tuzlu su yöntemi: Vücudun elektrolit dengesini bozacak herhangi bir madde kusma refleksinizi tetikler. Tuz, vücudun elektrolit dengesini bozacak sodyum içeriğine sahiptir. Bu nedenle, kullanabileceğiniz en iyi doğal maddelerden biri tuzdur. 1 çay bardağı ılık suya 2 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Tuzlu suyu tek seferde için. Büyük ihtimalle ilk 30 dakika içinde şiddetli bir bulantı yaşayacaksınız. Kusma işlemini hızlandırmak için ek olarak parmak yöntemini deneyebilirsiniz.

Diş fırçası yöntemi: Yukarıda yazılan parmak yöntemine benzer olarak diş fırçası da kolayca kusmanıza yardımcı olabilir. Diş fırçanız ile dilinizin arka kısımlarını fırçalamayı deneyin. Dilinizin en arka kısmını fırçalamaya çalıştığınızda yutak refleksiniz harekete geçecek ve ani bir kusma yaşayacaksınız.

Yumurta beyazı (akı) ile gargara yöntemi: Çiğ yumurta akı ile gargara yapmak kusmanızı sağlayan bir diğer ev çözümüdür. Yumurtanın sarısı ve beyazını ayırıp beyazıyla gargara yapın. Yumurta akının sümüksü kıvamı, kokusu ve tadı ani gelişen bulantıya ve kusmaya neden olur.

Hardal ve su yöntemi: Tuzlu su yöntemine benzer şekilde çalışan bir diğer alternatif hardallı sudur. Hardal yüksek oranda sodyum içerir ve bu da onu emetik özellikte bir madde yapar. Bu yöntem size cazip geldiyse 1 çay bardağı suya 1 çay kaşığı hardal karıştırın ve tek seferde hepsini yudumlayın.

Asidi kaçmış kola yöntemi: Kolalar içeriğinde yüksek miktarda şeker bulunan gazlı içeceklerdir. Gazının veya bir başka ifadeyle asidinin kaçmasından sonra ortada yalnızca şeker şurubu kalır. Bu şekerli şurup, tuzlu su gibi vücudun elektrolit dengesini bozarak kusmanızı sağlayabilir. Kusmayı tetiklemesi için asidi tamamiyle kaçmış birkaç bardak kola için. Son olarak, büyük bir bardak su için ve lavabonun yolunu tutun.

Kusmak için diğer yöntemler: Yukarıdaki yöntemler sizin için uygun değilse, deneyebileceğiniz birkaç seçeneğiniz daha var. Bunlardan birincisi kusmayı düşünmek. Vücudunuzu kusmaya zorlamak için sizi hasta eden şeyi düşünün. Zihniniz, kusmanızı gerektiren şeyin görüntüsüne veya kokusuna odaklandığında kusma refleksinizi tetikleyecektir. Kendinizi kusturmak için deneyebileceğiniz diğer yöntemler ise kendi etrafınızda dönmek ve kusan bir başkasını izlemektir. Kusan birini o esnada bulmanız elbette olası değil ancak internet üzerinden böyle bir videoyu izlemeniz eminim kusmanızı sağlayacaktır.



Kustuktan Sonra Ne Yapmalıyım?

Kustuktan sonra bir süre kendinizi kötü hissetmeniz normaldir. Ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle kusmadıysanız bu şikayetleriniz kısa süre içinde geçecektir. İyileşme sürecini hızlandırmak için aşağıdaki birkaç ipucunu uygulayabilirsiniz.

Kusmak vücudunuzda su kaybına yol açar. Dehidrasyonu önlemek, vücudunuzu nemli tutmak ve midenizi yatıştırmak için oda sıcaklığındaki suyu için.

Ağzınızdaki kötü tadın geçmesi için dişlerinizi fırçalayın ve ağız bakım suyuyla gargara yapın.

Boş midenizi toparlamak ve tokluk hissi oluşturmak için 1 adet muz yiyebilirsiniz.

Midenizi yatıştırmak için bir kaşık balla tatlandırılmış nane limon çayı veya sıcak çorba içmeyi deneyin.

Ilık bir duş alın ve olası kusmuk kalıntılarını gidermek için burnunuzu temizleyin.

Sonuç: Kusmak çoğu zaman zararsız ve rahatlatıcı olsa da nadiren tehlikeli olabilir. Siz veya yakınızdaki biri zehirli bir maddeyi yer, içer ya da yutarsa yukarıdaki kusma yöntemlerini uygulamadan önce doktorunuzu arayın. Doktorunuz onay vermediği sürece kendinizi kusturmaya çalışmayın. Kusmayı alışkanlık haline getirmenin; dehidrasyon ve elektrolit kaybına yol açabileceğini, mide asidinin boğaz ve dişlerde aşınmaya yol açabileceğini, vücudunuzun sürekli kusmaya meyilli hale gelebileceğini, bulimia gibi yeme bozukluklarına neden olabileceğini unutmayın. Yüksek dozda ilaç veya zehirli olduğunu düşündüğünüz bir madde içtiyseniz, kan kusma, göğüs ağrısı, görme bozukluğu, nefes almada zorluk veya çarpıntınız varsa, kusmanız 1 günden fazla sürdü ve ishal eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin.

