Pendik Emirli Köyü'nde Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Etkinlikte sahne alan mehter takımı, vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.

Pendik'in Emirli Köyü'nde geleneksel Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Emirli Köy Meydanı'nda düzenlenen programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte dualar edildi. Pendik Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunurken, pilav dağıtımı gerçekleştirildi. Şenlik alanında mehter takımı gösteri sunarken, marşlar eşliğinde alanı dolduran kalabalık coşkuya ortak oldu. Öte yandan renkli görüntülere sahne olan şenlik havadan görüntülendi.

'Geleneklerimizi sürdürerek yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz'

Etkinliğe katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 'Yıllardır muhtarımızla birlikte Hıdırellez şenliklerine katılım sağlıyoruz. Dualarımız, ikramlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte baharın gelişini coşkuyla kutluyoruz. Pendik; projeleri, yatırımları ve stratejik konumuyla öncü bir ilçe olmasının yanı sıra, kendine has geleneklerini yaşatmayı sürdüren özel bir yer. Bizler için bu kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Bu güzel geleneklere sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza ve köylülerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu mirası yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Hıdırellez şenliklerini coşkuyla kutluyoruz'

Şenlikte konuşan köy muhtarı Selami Sarısoy, 'Geçmişte büyüklerimizin sürdürdüğü geleneği yaşatmak adına her yıl 6 Mayıs'ta Hıdırellez şenliklerimizi düzenliyoruz. Amacımız, bu kültürel mirası devam ettirerek yeni nesillere aktarmak ve bizden sonraki kuşaklara örnek olmak. Hıdırellez şenliklerimiz kapsamında mehteran takımımız sahne alıyor, vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Belediyemizin destekleriyle, imece usulü çevre köylerle bir araya gelerek baharın gelişini Belediye Başkanımızın katılımıyla büyük bir coşku içinde kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.