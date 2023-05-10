Kütahya Belediyespor Kulübü Judo Takımı 6. Türk Dil Kupası’ndan madalya ile döndü.KÜTAHYA (İGFA) - 16 branşta gençlerimize hizmet veren Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok branşta elde ettiği derecelerle hem Kütahyamızın gururu oluyorlar hem de gelecek nesillere iyi birer örnek olmaya devam ediyorlar.

Bursa Büyükşehir’in sporda gurur tablosu Bursa Büyükşehir’in sporda gurur tablosu

Judo Takımı, 6-7 Mayıs tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen 6. Türk Dil Kupası’ndan madalyalarla döndü.

Müsabakalarda 40 kg’da Ayşegül Baran üçüncü, 66 kg’da Ahmet Gönen üçüncü ve +63 kg’da Melis Toker birinci oldu.