Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki kömür ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 işçinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki kömür ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 işçinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılmaya çalışılıyor

Alınan bilgiye göre, beldenin İğdekuzu mevkiinde özel bir kömür ocağında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin ocakta mahsur kaldığı belirtildi. Yetkililer, göçük altından kalan işçiyi kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü ifade ettiler.