Edirne’nin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi’nde devam eden sokak düzenleme çalışmaları sırasında anlamlı ve duygulandıran bir olay yaşandı. Ayaklı iskelenin caddeden geçirilmesi sırasında, cadde boyunca asılı bulunan Türk bayraklarının bulunduğu alanda platforma çıkan bir işçinin, Türk bayrağını öperek kaldırması takdir topladı.

İşçi, iskele geçişi sırasında zarar görmemesi için Türk bayrağını önce öperek, ardından büyük bir özenle bulunduğu yerden kaldırdı. Bayrağın güvenli bir noktaya alınmasının ardından iskele geçişi sorunsuz şekilde tamamlandı.

O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı. Bayrağa gösterilen bu saygılı tutum, hem çalışanlar hem de vatandaşlar tarafından alkış aldı.

Saraçlar Caddesi’nde yürütülen sokak düzenleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam ettiği, çalışmalar süresince çevreye ve ortak değerlere azami hassasiyet gösterildiği belirtildi.