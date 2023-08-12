Kütahya Belediyesi'nin alt ve üstyapısıyla tamamen yenilediği Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı (Maltepe Parkı), Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. 1 milyon metrekare yeşil alanı şehre kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Işık, “3 milyon 500 bin metrekare yeşil alanı olan bir Kütahya’yı hedefliyoruz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı, yıllardır bulunduğu atıl vaziyetteki halinden ve çocukların geleceğinin kararmasına sebep olan her türlü metruk yapıdan arındırılarak Kütahya Belediyesi tarafından alt ve üstyapısıyla beraber tamamen yenilenerek hizmete açıldı. Açılış törenine Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, il protokolü ve çok sayıda Kütahyalı katıldı.

Açılış konuşmasında sözlerine vatandaşa teşekkür ederek başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Dünya markası olmuş iki Ahmet’in şehri olarak Kütahya’mızı tanıtmaya çalışıyorum. Birisi Yakupoğlu Ahmet yani Ressam Ahmet Yakupoğlu, diğeri de Hisarlı Ahmet. Bu iki Ahmet’in şehrinde belediye başkanı olmak, Şehrül-Emin sıfatıyla bu şehre hizmet etmek herhalde Rabbim’in yaşayan kullarına nasip edeceği en güzel ünvanlardan birisi olsa gerek. Ressam Ahmet Yakupoğlu, gerçekten bu şehrin bağrından çıkmış ama ülkemizi dünya markası yapacak sanat alanında çok kıymetli eserleri gelecek nesillere bırakmış bir büyüğümüz. Onun adına layık olmak, onun adının verildiği bir parkı ona yakışır şekilde yeniden düzenlemek bizim boynumuzun borcuydu” ifadelerini kullandı.

HEDEF 3 MİLYON 500 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Park hakkında bilgiler veren Başkan Işık, “Parkımız yaklaşık 32 dönümden oluşuyor. Toplam yeşil alan 19 dönüm, mimari yapı alanı 425 metrekare, ayrıca vatandaşlarımızın kullanımına sunulan restoran, büfe, tuvaletler, muhtarlık, ve spor sahaları da içinde bulunuyor. 105 bin metrekare Millet Bahçesi bitti, inşallah bir hafta 10 gün içerisinde açılışını yapacağız. Yaklaşık 500 dekardan oluşan Kanal Kütahya projemizin ilk etabı da bu yıl sonu itibariyle şehrimizin hizmetine sunulacak. 3 milyon 500 bin metrekare yeşil alanı olan bir Kütahya’yı hedefliyoruz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 4 YILDA 2 BİN BAĞIMSIZ ÜNİTE

Kütahya’nın tarihini yeniden yazdıklarını aktaran Başkan Prof. Dr. Alim Işık, “3-5 yıl içerisinde buralar fabrikalarla dolduğunda Kütahya’mızın çocukları, gençleri artık bu şehrin patronu olacak. 4 yılda yaklaşık 2 bin civarında bağımsız ünitenin kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiği bir Kütahya’yı yaşıyoruz. Deprem bölgeleri hariç olmak kaydıyla Türkiye’nin hiçbir ilinde 4 yılda 2 bin bağımsız üniteyi devlet yapmadı” dedi.