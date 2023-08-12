Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi ile ASELSAN arasında yapılan protokol kapsamında şehirde hizmet vermeye başlayacak elektrikli otobüs sisteminin hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için başlatılan çalışmaları inceledi. Başkan Işık, hızlı şarj özelliğine sahip 5 otobüsün bu yıl içerisinde hizmete gireceğini söyledi.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’de Samsun’dan sonra Kütahya’da hayata geçirilecek olan hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüs sisteminin hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için çalışmalar başladı. Planlanan çalışmalar kapsamında 5 elektrikli otobüs için Zefertepe ve Yoncalı Mahalleleri'ne iki hızlı şarj istasyonu kurulacak. Yaptığı çevre yatırımlarıyla ülkemize örnek olan Kütahya Belediyesi, elektrikli otobüs sistemiyle egzoz gazını ortadan kaldıran, karbon salınımını azaltan, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, tasarruflu ve konforlu sistemle mevcut toplu taşıma sistemine destek olacak.

Zafertepe Mahallesi’ndeki hızlı şarj istasyonunun kurulumu için başlatılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Biri burada diğeri de Yoncalı Mahallemizde olmak üzere iki şarj istasyonunu inşallah 5 otobüsle birlikte bu yıl işletmeye alıp şehrimizdeki toplu taşımaya destek olacak ve sorunların çözümünü rahatlatacak bir alternatif ulaşım sistemini şehrimize kazandıracağız. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile ASELSAN arasında yaptığımız protokol çerçevesinde hızla imalat çalışmalarına başladık. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlanınca yeni bir uygulamayı şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Projeden sorumlu ASELSAN mühendisi Serhat Kayık ise, “Şarj istasyonlarının kurulumu için buradayız. 5 otobüs ve 2 şarj istasyonu kurulumu. Biri Zafertepe’ye diğeri Yoncalı’ya olmak üzere iki şarj istasyonu kuracağız. Otobüslerimizin en önemli özelliği hızlı şarj olması. 10-12 dakikada yüzde 20’den yüzde 100’e yakın şarj oluyor. Bu da yolcu indi bindi yaparken ki kısa bir süreye denk geliyor. 80 kilometre menzile sahip otobüsleri ilk defa Samsun’da devreye almıştık, Kütahya ikinci olacak bu konuda” dedi.