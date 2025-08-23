Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın geçirdiği tekne kazasının ardından 19 gündür süren arama çalışmaları acı bir haberle son buldu. Günlerdir kayıp olarak aranan Yukay’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Teknesi Parçalanmış Halde Bulunmuştu

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemi, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçalar fark ederek durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı dalışlarda parçalanmış tekneye ulaşıldı. Yapılan incelemede tekne motoruna ait seri numarasının, Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli yat ile eşleştiği belirlendi.