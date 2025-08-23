Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen taekwondo gösterisi, Neslişah Sultan Spor Merkezi’nde coşkulu anlara sahne oldu. 150 lisanslı sporcu, hazırladıkları özel koreografiler ve müsabaka örnekleriyle izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

"Her hayale omuz vermeye devam edeceğiz"

Etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sporun bireylerin hayatındaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın sağlıklı koşullarda büyümesinde, zihinsel ve bedensel gelişiminde spor hayatımızın olmazsa olmazıdır. Zira sporu bir yaşam alışkanlığı hâline getiren bireyler; disiplinle çalışmayı öğrenir, zaman içinde aşama aşama gelişim kaydederler. Bizler de Fatih’te her sporcumuzun yanında olmaya, her hayale omuz vermeye devam edeceğiz."

Sporun birleştirici gücü

Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, çocuk ve gençlerin disiplinli çalışmalarıyla ortaya koydukları performansı alkışladı. Programda sahne alan sporcular, hem bireysel hem de takım halinde sergiledikleri hareketlerle sporda azmin, disiplinin ve çalışmanın önemini gözler önüne serdi.

Fatih’te spor altyapısı güçleniyor

Fatih Belediyesi, ilçede spora erişimi artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Açılan yeni spor merkezleri, yüzme havuzları ve mahalle sahalarıyla birlikte gençlerin farklı branşlarda spor yapabilmelerine imkân tanınıyor. Başkan Turan, bu yatırımların, geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.