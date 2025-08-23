Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni kirleten gemi ve kıyı tesislerine göz açtırmıyor. Büyükşehir’e ait Reis Bey Kontrol Teknesi, rutin kontrollerde bir yük gemisinin denize kirli balast deşarj ettiğini tespit etti. Gemiyle ilgili yasal süreç başlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak için İzmit Körfezi’nde 7/24 kontrollerine devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan tüm unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri tarafından büyük bir titizlikle tespit ediliyor.

KİRLİ BALAST DEŞARJI TESPİT EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi’nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık halde bulunan 5 bin 384 gross tonluk bir tankerden denize kirli balast deşarj ettiğini tespit etti. Büyükşehir ekipleri; kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansı’na (TÜÇA) gerekli numuneleri iletti.

TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR YAPTIRIMLARA KATKI SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde çevresel bütünlüğü korumaya yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, tespit edilen gemi kaynaklı kirlilikler ilgili kurumlara bildirilerek gerekli yaptırımların uygulanmasına katkı sağlıyor.

Denetimler kapsamında, 2006-2023 yılları arasında İzmit Körfezi’nde yürütülen kontrollerde 500 adet gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon TL idari yaptırım kararı uygulandığı öğrenildi.