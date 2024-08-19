Sındırgı ilçesi Alacaatlı kırsal mahallesinde 3. Müfreze Kültür Sanat Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Kuvyi Milliye Kahramanlarından Parti Pehlivan’ı anma töreni gerçekleştirildi.

Tarih ve kültürü gelecek nesillere aktarmak için bu tür etkinliklerin önemini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak konuşmasında “Bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmek, hem tarihimizi yaşatmak hem de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına büyük önem taşıyor. Parti Pehlivan Ağa’nın hatırasını yaşatmak ve onun değerlerine sahip çıkmak, bizler için bir onurdur. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Anma töreni kapsamında BAFAT Halk Oyunları ekibi tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Törene katılan Sındırgı protokolü ve davetliler, Parti Pehlivan Ağa’nın anısını yaşatmak ve onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak adına duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tören öncesinde Parti Pehlivan’ın torunlarına günün anısına hediye takdimi gerçekleşti

Törene, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, Meclis Üyeleri Kenan Gümüş ve Ali Yiğit, Kent Konseyi Kuva-yi Milliye Başkanı Korhan Yakut, Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı, 3. Müfreze Kültür Sanat Derneği Başkanı Mustafa Ertek, Parti Pehlivan Ağa’nın torunları Mehmet Baskak, Mehmet Pazarlıoğlu ve Hasbiye Pazarlıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sındırgı Başkanı Cevdet Korkmaz ve Çağdaş Emekliler Derneği Başkanı Orhan Alemdaroğlu, yönetim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.