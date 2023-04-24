5 yıldır Türkiye’nin En İyi İşvereni seçilen ve Avrupa’nın En İyi İşverenler listesinde ilk sırada yer alan Kuveyt Türk, hem ülke istihdamına katkıda bulunmaya hem de geleceğin yöneticilerini yetiştirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Kariyerine katılım finans alanında başlamak isteyenlere sunduğu imkânlarla öne çıkan Kuveyt Türk, işe alım programlarına ve çalışanlarının gelişimi için sunduğu fırsatları artırmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk, bu doğrultuda yönetici yetiştirme (MT), İç Kontrol ve D3 (denetim, dijital dönüşüm, danışmanlık) Geleceğin Denetim Profesyonellerini Yetiştirme Programı başvuru almaya başladı.

Gerek dijital yürütülen işe alım süreçlerindeki kapsamlı uygulamalarla, gerekse istihdam sonrası sunulan rekabetçi ücretlendirme, özel kariyer koçluğu, hibrit çalışma imkânı, ücretsiz yüksek lisans seçeneği ve gelişim paketleriyle piyasadan farklılaşan Kuveyt Türk’ün yönetici geliştirme programlarına talebin bu dönemde de yüksek olması bekleniyor.

KUVEYT TÜRK MT (MANAGEMENT TRAİNEE) İLE GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ YETİŞİYOR

Kuveyt Türk'ün gelecekteki yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan MT (Management Trainee) programına, üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet tarihi üzerinden henüz bir sene geçmiş olan ve çok iyi derece İngilizce bilen adaylar başvuruda bulunabiliyor.

MT programına dâhil olan çalışanlara, hem belli üniversitelerde ücretsiz yüksek lisans desteği veriliyor hem de kariyer hedeflerine katkı sunan sınıf içi ve online eğitim imkanları sunuluyor. MT’lere, farklı birimleri deneyimlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi rotasyon imkânı da sunuluyor.

İlk kez 2007 yılında MT programını başlatan Kuveyt Türk, yönetici atamasında MT programına dâhil olanlara ağırlık veriyor. Kuveyt Türk MT programını tamamlayarak kariyerinde hızla ilerleyen çalışanlar ise hem sahada hem de genel müdürlük birimlerinde yönetici olarak konumlandırılıyor. Stratejiden inovasyona, bireysel pazarlamadan ticari pazarlamaya kadar müdür ve direktörlük pozisyonları MT’lere emanet ediliyor. Kuveyt Türk MT programı, Türkiye’nin önde gelen iş ilanı ve kariyer platformlarından Top Talent’in “Top100 Talent Program” yarışmasında bankacılık ve finans sektöründe en iyi yetenek programı seçildi.