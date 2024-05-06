ING Türkiye, WWF-Türkiye’nin ’Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm Programı’nı tamamladı. İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binası için Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanan banka, bu diploma ile çevre dostu yaklaşımını tescilledi.

Sürdürülebilirliği stratejisinde önceliklendiren ve “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” sloganıyla ilerleyen ING Türkiye, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha attı. WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis -Yeşil Dönüşüm Programı’nı başarıyla tamamlayan ING Türkiye, İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binası için Yeşil Ofis Diploması aldı.

WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis - Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında kurumlar doğa dostu tercihler yapılmaya teşvik ediliyor, ofislerin ekolojik ayak izinin azaltılması hedefleniyor, doğal kaynak tüketimi, atık yönetimi gibi başlıklarda kurumların yol haritasının çizilmesine katkı sağlanıyor. Yeşil Ofis - Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşan banka, enerji tüketimi ve atık yönetimini azaltırken aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar hakkında çalışanlar arasında farkındalığın artırılmasını sağladı. Bu diploma ile banka, çevre dostu yaklaşımını bir kez daha tescilledi.