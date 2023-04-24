Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren bölgedeki destek çalışmalarını sürdüren Sabancı Vakfı, “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” projesi kapsamında Reyhanlı ilçesinde Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatını tamamladı.HATAY (İGFA) - Depremin ilk anından itibaren imkânlarını seferber eden Sabancı Vakfı, depremden en ağır hasarı alan illerden en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da birinci okulun açılışını gerçekleştirdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde eğitim verecek Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak. Vakıf ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı eğitim seferberliği kapsamında çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için 19 Mayıs ve 21 Haziran tarihlerinde Hatay’ın Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde ilk ve orta kademeli iki okulun daha açılışını gerçekleştirecek.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptığı açıklamada, “En yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’a kazandırdığımız birinci okulumuz, tam teşekküllü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni açtık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde okulumuzun açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzun Hatay’a, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasında eğitimin önemine vurgu yapan Sabancı, bölgedeki en önemli konuların arasında çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması ve eğitimin kaldığı yerden devam etmesi yer aldığını belirterek, "Eğitim varsa gelecek var, medeniyet var, yaralarımızı sarmak var… Bu anlamda, en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’a 3 ayda 3 okul kazandırmak için harekete geçmiştik, birinci okulumuz Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen özel bir günde eğitime ve Hatay’a kazandırdık. Sırada Hatay’da 19 Mayıs ve 21 Haziran’da açılacak, malzemesi çelik olan iki okulumuz daha var. Öğrencilerin okul koridorlarını, sınıfları doldurduğunu göreceğimiz günleri de heyecanla bekliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Hatay’ı ve bölgedeki tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için Vakfımız ve Sabancı Topluluğu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.