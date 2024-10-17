Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii ile aynı karede fotoğraf karesine girdi.

Edirne’de yaşayan fotoğraf tutkunu Kaan Erbayraktar, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas’ı Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii ile aynı karede görüntüledi.

2 saat bekledi

Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldız geçişine tanık olma ve fotoğraflama şansına sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirten fotoğrafçı Kaan Erbayraktar, astro fotoğrafçıların hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek için dün akşam yaklaşık 2 saat nöbet tuttuğunu belirtti.

Erbayraktar, "Bu özel anı gözlemleyebilmek ve kayıt altına alabilmek için ilk olarak ışık kirliliği ve Selimiye Camisi’nin aynı karede olduğu Şahin Tepesi olarak bilinen üst kısma geldim. Teçhizatımı hazırladım ve beklemeye devam ettim. Yaklaşık 2 saatlik bekleme sonrası bu özel anı gördüm ve hemen fotoğrafladım. Selimiye Camii, Edirne ve Tsuchinshan-Atlas’ı. Bu özel gökyüzü olayına şahit olduğum ve kayıt altına aldığım için mutluyum" dedi.

Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedildiği günden beri gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) kuyruklu yıldızı, Türkiye semalarında görülmeye başlandı. Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) kuyruklu yıldızı, parçalanmaz ise sonrasında Ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.