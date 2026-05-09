Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Şehitler mahallesi mevkiinde yapımı devam eden üst geçit inşaatında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mehmet A.(71) Yönetimindeki 16 JZ 610 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üstgeçit inşaat alanına uçtu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Sevli A.(75) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ