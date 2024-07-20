Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve 1 kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kazanın başlangıcı, 34 VJ 1272 plakalı tırı kullanan Murat Y.'nin fren yapmasıyla başladı. Bu esnada arkadan gelen ve duramayan başka bir tır Murat Y.'nin aracına çarptı. Arkadaki 34 FA 5001 plakalı kamyonetin şoförü Bahri T. ise kazayı fark edemeyip çarpışan tırlara çarptı.

Kazada, tır şoförü Murat Y. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü Bahri T. ve yanındaki yolcu Selim H. araçta sıkıştı. Diğer sürücüler durumu fark edip hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından yaralılara yardım eden Murat Öztaş, “İlk müdahaleyi biz yaptık. 3 yaralı var. Kazayı görmedik ama 2-3 dakika sonra müdahale ettik. Direksiyon başındaki ağır yaralıydı” dedi.