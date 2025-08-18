Olay, sabah saat 06.15 sularında Sancaktepe Paşaköy mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki Mercedes marka 60 TY 228 plakalı Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü kaza yaptı. Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.