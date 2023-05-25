Çanakkale’nin Lapseki Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projesinin temeli atıldı.

Lapseki ilçesinde 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Lapseki Belediyesi Aqua Park Projesi’nin temeli atıldı. Projede Aqua Park Alanı 1021 metrekare ve restoran alanı 521 metrekare olacak. Yetişkinler ve Çocuklar için 2 ayrı havuzun olacağı projede 95 metrekare alana sahip çocuk havuzunda ahtapot kaydırak, 80 metrekare alana sahip yetişkin havuzunda 3 kaydırak yer alacak.

Aqua Park Projesinin Kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çalışmaların yapıldığı alana giderek, incelemelerde bulundu.

Aqua parkı en geç 45 gün içinde burayı bitirip, bu yaz vatandaşların ve çocukların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Biz vatandaşlarımıza daha önce söz vermiştik ve Lapseki’ye bir aqua park kazandıracağız diye ama ilçemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi her zaman söylüyoruz, maalesef yerimiz yok. Yani bir proje yapıyorsunuz, o projeyi yapacağınız maalesef yer yok. Bu da işte onlardan bir tanesiydi. Daha önce ilk önce çocuklarımıza yapacağız diye söz vermiştik ama bir yer bulduk ve başladık. Bu yaptığımız yer hem çocuklarımıza hem de büyüklere. Bu alana aqua park temeli atmış oluyoruz. Seçim yasakları dolayısıyla kimseyi davet edemedik ama Lapsekili vatandaşlarımıza da, çocuklarımızı da sizlerin aracılığıyla bilgilendiriyoruz. Bu temelini attığımız aqua park çocuklara ayrı bir bölüm büyüklere ayrı bir bölüm var buraya vatandaşlarımız geldiğinde sosyal alanlarıyla birlikte inşallah en geç 45 gün içinde burayı bitirip bu yaz vatandaşlarımız ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız, Lapseki’mize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.