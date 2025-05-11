Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını ifade ederek, bu fırsatın barış yönünde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıya hazır olduğunu dile getirdi.

İki lider, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barış sürecinin başlatılması ve Ukrayna’nın yeniden inşası süreçlerinde iş birliğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu süreçlerin dikkatli ve hassas bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.