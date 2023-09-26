Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici söylediği birbirinden güzel parçalarla Lapsekililere ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı İrem Derici, Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen Lapseki’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yeni Kordon’da sahne aldı. Konseri Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Lapseki’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlama programları çerçevesinde son programımız olan konser programındayız. Ben öncelikle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hakkın rahmetine kavuşan gazilerimize rahmet ve minnet diliyorum. Yaşayan gazilerimize de ömür boyu sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizler sizler için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışma arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, meclis üyelerimizle beraber Lapseki için ne yapabiliriz. Lapseki’yi daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz çabası içindeyiz. Sizlerin destekleriyle beraber dün olduğu gibi bugün de çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde Lapseki için sizler için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, konser sırasında sahneye gelerek, İrem Derici’ye teşekkür edip, plaket ve hediye takdim etti.

Kendi şarkılarının yanı sıra pop şarkılarını da repertuarında yer veren İrem Derici sempatik tavırları, esprileri ve enerjisiyle Lapseki halkına ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.