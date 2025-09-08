Çanakkale Valiliği, 08 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının yasaklandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır: 08 Eylül 2025 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı vb. yanıcı maddelerin satışı yasaklanmıştır. ve kullanımı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu karara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA