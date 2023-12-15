Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, evleri su bastı.

Meteorolojinin Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından akşam saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.

Koca Ahırlı Mevkii ve Ayazma Deresi mevkiinden gelen çevre yolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarına su bastı. Lapseki Belediyesi ekipleri sağanak yağış nedeniyle yollarda biriken suların tahliyesi için rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.