Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan Samet M. yönetimindeki 16 AFZ 503 plakalı TIR kaçmaya başladı. Trafik ekipleri tarafından uzun süre takip edilen TIR ekipler tarafından Kalburt mevkiinde durduruldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen kovalamaca da ekiplerin TIR'ı durdurmak için ekip otosunun canından silah çektiği anlar görüntülere yansıdı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan sorguda sürücü Samet M.'nin ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Samet M.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmekten 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Kaynak: Haber Merkezi