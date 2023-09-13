Operasyonsuz yağ aldırma diye bir şey yoktur. Mutlaka küçük bir delikten girerek, bölgesel yağ fazlasını dışarıya almak yani çekmek gerekir. Burada kullanılan yöntem liposuction’dır. Yani o yağın vakum yöntemiyle alınmasıdır. Bütün kullanılan teknikler liposuction’a dayanır. Ancak bazı belli yardımcı fiziksel yöntemler buna eklenebilir. Örneğin, normal bir hastada normal bir liposuction yeterli olabilir. Sırt dokusu veya bacağın bazı farklı kısımları gibi sert yağ dokusu olan bölgeleri ameliyat yapıyorsanız o zaman içerdeki yağı sıvılaştırarak almak gerekecektir. Lazer yardımlı liposuction ya da lazerlipoliz yapılır ama bu da bir çeşit liposuction’dır. Eğer deride gevşemeler varsa o zaman deriyi ısıtan ek yöntemler mesela radyo frekans liposuction yapılabilir. Burada da deriyi ısıtıp toparlamak mümkündür ama yine yapılacak olan şey bir çeşit liposuction olacaktır.