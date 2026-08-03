Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen ASELSAN Çocuk Şenliği’nin yeni durağı Nevşehir oldu. Etkinlikte ASELSAN’ın yenilikçi çözümleri ve gelecek vizyonu interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli aktiviteler aracılığıyla çocuklara aktarılıyor. ASELSAN’ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera kapsamında düzenlenen şenlikle bilim ve teknolojinin Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturulması ve teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten nesillerin yetiştirilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Tekno Macera Tırı ile çocukların etkinliklere katılımının artırılması, bilim ve teknolojiye ilgilerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Şenlik alanında oluşturulan müze sergi alanında insanlık tarihine yön veren icatlar, bu icatların arkasındaki isimler ve söz konusu teknolojilerin ASELSAN’ın günümüzdeki inovasyon yaklaşımına nasıl ilham verdiği anlatılıyor.

Artırılmış gerçeklikle dijital kitap deneyimi

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle zenginleştirilen "Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu" İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı’nda katılımcılara deneyim odaklı yeni nesil bir öğrenme ortamı sunuluyor. Tekno Macera’nın başkahramanlarından "ASEL" karakteri de 2D motion tekniğiyle hareketlendirilerek, dinamik anlatım ve özgün seslendirme altyapısıyla çocuklarla birebir etkileşim kuracak şekilde hayata geçirildi. Böylece çocukların keşif, öğrenme ve deneyim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor. Etkinlik Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleriyle zenginleştirilerek, çocukların bilim ve teknolojiye yönelik ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Teknoloji turu 7 şehirde sürecek

ASELSAN Çocuk Şenliği, Nevşehir’in ardından festival turuna 22-29 Ağustos’ta Ordu’da, 5-10 Eylül’de Kayseri’de, 12-20 Eylül’de Kahramanmaraş’ta, 10-18 Ekim’de Diyarbakır’da, 24 Ekim-1 Kasım’da İzmir’de ve 7-15 Kasım’da Adana’da devam edecek.