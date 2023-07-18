Ceviz, besleyici özellikleri ve eşsiz lezzetiyle birçok insanın favori kuruyemişlerinden biri. Modern ziraat uygulamalarıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Ceviz Üreticileri Derneği, tüketicilerle kaliteli cevizi anlamanın ipuçlarını paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’deki ceviz üretimini destekleyen ve aynı zamanda tüketicileri de kaliteli ve iyi ceviz konusunda bilinçlendiren Ceviz Üreticileri Derneği, ceviz seçiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Ceviz Üreticileri Derneği’ne göre, ithal edilen cevizlerin çok büyük bir kısmı hasat edildikleri yıl içinde satılamıyor ve ellerinde kalıyor. En az 1-2 yıl kadar depolarda bekletiliyor.

Bu nedenle de gereken tazelikte olamayabiliyor. Ayrıca mineral ve yağ değerleri de oldukça düşüyor. Uzun süreli bekleme şartlarından etkilenmemeleri için de konteynerlerde kimyasal ilaçlarla muhafaza edilme ihtimaline karşı da insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Koyu renkli, kolayca dağılan ve iç kısmı yok denilecek kadar az olan cevizlerin tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizen Ceviz Üreticileri Derneği, bu problemin çoğunlukla ithal cevizlerde yaşandığının altını çizdi.

İşte Ceviz Üreticileri Derneği’nden, doğal yağlarla dolu olan lezzetli ve kaliteli cevizleri seçerken göz önünde bulundurulması gereken ipuçları: