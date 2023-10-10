Kariyer yaşamında en iyisi olmayı hedefleyenler için hayata geçirilen ‘BAT Türkiye Liderlik Okulu’ programına başvurular açıldıİSTANBUL (İGFA) - Avrupa ve Türkiye’nin ‘En İyi İşverenleri’ arasında yer alan BAT Türkiye, kurulduğu günden bu yana dünyada olumlu bir etki yaratacak yetenekleri bulmaya ve desteklemeye devam ediyor.

Liderlik Ekibi eşliğinde geleceğini ve kariyerini doğru yönetmek isteyenler için ‘Liderlik Okulu’ programını başlatan BAT Türkiye, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen herkese bu imkanı sunuyor. Eğitim programına her yaştan katılımcı, ücretsiz olarak katılabilecek; eğitim sonunda da ‘Liderlik Okulu Sertifikası’na sahip olacak.

BAT TÜRKİYE ‘DAHA İYİ BİR GELECEK’ İÇİN ÇALIŞIYOR

Topluma, çevreye ve ekonomiye pozitif etki yaratan, eğitim programlarıyla yeni yetenekleri daha iyi bir geleceğe hazırlayan BAT Türkiye, bu kez geleceğin liderlerini çeşitlilik ve kapsayıcılık evrenine davet ediyor.

Büyüme odaklı zihinle yönetme, zihinsel çeviklik ve problem çözme, değişimi yönetme, entegre iş sistemleri ile kültürel dönüşüm konularının ele alınacağı program boyunca katılımcılara, BAT Türkiye’nin farklı kategorilerinden sorumlu liderleri eşlik edecek. Liderlik Okulu katılımcıları, fikirlerini ve becerilerini 5 farklı modülde BAT Türkiye Liderlik Ekibi’nin de bilgileriyle güçlendirme şansını yakalarken aynı zamanda her konuşmacıya LinkedIn aracılığıyla kolayca ulaşım sağlayabilecek.

‘GENÇ BEYİNLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’