Pendik’te önceden aralarında tartışma yaşanan iki grup barışmak için gittikleri kafede yeniden tartıştı. Kavgayı ayırmak isteyenlerinde darp edildiği kavgada havaya ateş açan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 02 Ekim Pazartesi günü Pendik ilçesi Esenler Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafe içerisinde silahlı kavga olduğu belirlenmesi üzerine olay yerine intikal etti. Yapılan çalışmalarda 2 farklı araç ile olay yerine gelen şahısların arasında tartışma çıktığı, tartışmaya müdahale etmeye çalışan ve kafede garson olarak çalışan şahsın çıkan arbede esnasında darp edildiği ve şüpheli şahısların havaya ateş ederek olay yerinden araçlar ile ayrıldıkları belirlendi.

Barışmak için gittiler yeniden tartıştılar

Çalışmaların devamında, araçların plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen B.Ö. ve E.Ş. isimli şahıslar ile M.D., Ö.D. ve A.D. isimli şahıslar arasında daha öncesinden tartışma yaşandığı, barışmak için kafeye geldikleri ancak tartışmanın tekrar yaşanmasının ardından aralarında arbede çıktığı, arbede esnasında M.D. isimli şahsın havaya ateş ettiği tespit edilmiş, şüpheli şahıslar olayda kullanılan tabanca ile birlikte Orhangazi Mahallesi’nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan M.D. isimli şahıs “Kasten yaralama” ve “Tehdit” suçlarından yapılan tahkikat işlemlerinin ardından 03 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi, diğer şüpheli şahıslar işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.