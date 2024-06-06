Meta Endüstri A.Ş., inovasyon ve kalite odaklı yaklaşımıyla Bilecik Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi’nde 94 bin metrekarelik bir alanda, Baunorm markası altında Hatschek teknolojisiyle üretilen yeni nesil selüloz otoklavlı çimento levha yatırımını başarıyla tamamladı.

Lifli çimento levhalar, dayanıklılığı ve hafifliğiyle sektörde dikkat çeken bir ürün olma özelliği taşıyor. Bu özellikleri sayesinde yapı sektöründe ve endüstriyel alanlarda geniş bir kullanım potansiyeline sahip olan lifli çimento levhalar, çevre dostu malzemeler arasında öne çıkıyor.

Meta Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Lifli çimento levhalar, geleceğin yapı malzemeleri arasında kilit bir rol oynayacak. Bu yatırımımız, hızlı, hafif ve depreme dayanıklı yapıların üretimine katkı sağlayarak yapısal ve tasarım olarak inovasyonu destekleyecek. İnovatif ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile inşaat sektöründe daha güvenli, süratli ve daha sürdürülebilir seçenekler sunmayı hedefliyoruz. Meta Endüstri’nin yeni lifli çimento levha fabrikası, ihracat imkanlarını artırarak ülkemizin küresel standartlarda yüksek kaliteli inşaat malzemeleri üretme kapasitesine katkı sağlayacak. Bu hamle, Türkiye’nin uluslararası inşaat pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek.

Ürettiğimiz fibercement levhalar deprem, sel gibi doğal afetlere maruz kalan bölgelerde hızlı inşaat çözümleri sunuyor. Ayrıca, farklı hava şartlarına dayanıklı olarak tasarlanan bu levhalar, afet riski taşıyan bölgelerdeki binalara yangın güvenliği ve dayanıklılık sağlıyor. Gelişmiş üretim süreçleri ve yüksek kaliteli ürünleri ile Meta Endüstri’nin lifli çimento levhaları, ithal inşaat malzemeleri yerine ekonomik bir alternatif sunuyor. Böylece yerli üretimi desteklemiş oluyor ve yerli imalat sektörünün büyümesine katkıda bulunuyor. Meta Endüstri’nin fibercement levha fabrikasının kurulmasıyla birlikte bölgede birçok iş fırsatı da doğmuş durumda. Şirketimiz,2025 yılında ikinci hat yatırımını tamamlayarak yıllık 90.000m3, 2029 yılına kadar 180.000 m3 üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Ana ürün gamına ek olarak farklı ürün çeşitleriyle de yatırımlarını sürdürecek. İlave kapasitelerin tamamlanmasıyla birlikte, toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşması hedefleniyor. Bu yatırımın gerçekleşmesinde vermiş oldukları katkılardan dolayı yönetim kurulu üyesi Ömer Sirkeci, ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"