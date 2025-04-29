TFF 2. Lige yükselen Bursaspor, teknik heyet kararını verdikten sonra rotayı transfere kırdı. 2025-2026 futbol sezonunda yine şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan ekip, teknik heyet ve scout ekiplerinin raporları doğrultusunda güçlü bir kadro kurmaya çakışacak.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Başkan Enes Çelik’in işi şansa bırakmayacak bir kadro kurulması yönünde çalışmalar yaptığı öğrenilirken, aralarında Süper Lig ve 1. Ligde top koşturan isimlerinde olduğu birçok isimle kontak kurulması bekleniyor.

Yeşil Beyazlı ekip, öncelikle bu sezon takımda kalacak isimlerle iç transfer görüşmelerini gerçekleştirecek. Bu arada Bursaspor’da yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyuncuların satışından gelir elde edilmesi planlanıyor.

Elde edilecek gelirle, yeni sezonda takıma kazandırılacak oyuncuların bonservis bedellerinin bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

İNEGÖLSPOR’DA MERAKLI BEKLEYİŞ

2. Lig’de mücadele eden diğer Bursa ekibi İnegölspor’da ilk gündem kongre olacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı için ertelenen kongre için henüz net bir başkan adayı ortaya çıkmadı. Kulübün mali yapısının zayıf olması ve biriken borçlar nedeniyle başkanlık için ismi geçen adayların gelişmeleri uzaktan takip ettiği gelen bilgiler arasında.

KARACABEY YATIRIMA DEVAM EDECEK

2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye de ise Başkan Ekrem Sanal, gelecek vaat eden oyuncuları takıma kazandırmaya devam ediyor. Transferde aceleci davranmayan ekip, BAL ligi ve 3. Ligden bir çok yetenekli oyuncuyu kadroya dahil etmeyi planlıyor.

NİLÜFER BELEDİYE’DE YENİ SEZON HEYECANI

Bu sezon Bursaspor’un alt yapısı olan Bursa Nilüfer Belediyesi’nde ise takım yapılanması, gelecek vaat eden oyuncular üzerinden yapılacak. Bursaspor alt yapısında yetişen ve gelecek vaat eden oyuncular Bursa Nilüfer Belediye forması giyecek. Yine ülke genelinde keşfedilen bir çok yetenek adeta Bursaspor okulu olacak Nilüfer ekibinde forma giyecek.

KAFKASSPOR HEDEF BÜYÜTTÜ

3. Lig ekiplerinden İnegöl Kafkasspor’da ise Başkan Sedat Yavuz yönetimini yenileyecek. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girecek ekip, şimdiden iç transfer görüşmelerine hız verdi. İç transferi bitirecek olan ekip, daha sonra ise teknik heyet ve futbolcu izleme ekibinin raporları doğrultusunda dış transfer çalışmalarını yapacak.

FETHİYE’DE 3. LİG MUTLULUĞU

3. Ligin yeni takımlarından Fethiye İdman Yurdu’nda ise tatlı bir heyecan yaşanıyor. Lige hazırlıksız yakalanmayan Bursa temsilcisinin yakın zamanda BAL liginde göze batan oyuncularında aralarında yer aldığı, 3. Lig ve 2. Ligde oynayan oyuncularla görüşmeler yapması bekleniyor.