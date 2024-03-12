İş dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla, 2022 yılında Kuveyt’in önde gelen şirketleri tarafından kurulan ve kurucuları arasında Limak İnşaat Kuveyt’in de olduğu Kuveyt Kadınları Ekonomik Güçlendirme Platformu (KWEEP) büyüyor.

Kuveyt iş dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla, Haziran 2022’de Kuveyt’in önde gelen 8 şirketinin girişimleriyle kurulan ve kurucuları arasında Limak İnşaat Kuveyt’in de yer aldığı Kuveyt Kadınları Ekonomik Güçlendirme Platformu (Kuwait Women’s Economic Empowerment Platform-KWEEP) faaliyet alanını genişletiyor. Kuveyt’te özel sektörün öncülük ettiği ve desteklediği KWEEP; imzacı şirketleriyle kadınların kariyer gelişimine ve iş dünyasındaki varlığına katkı sağlamayı hedeflerken çalışma ortamında iş birliğine dayalı ve cinsiyet odaklı girişimleri kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kuveyt’in önde gelen özel sektör temsilcileri geçen hafta KWEEP’e desteklerini açıklamak ve yeni üyeleri bünyesine katmak için bir araya geldi. 6 Mart’ta Kuveyt’teki Şeyh Cabir El-Ahmed Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Kuveyt’te Kadınlar için Geleceği Şekillendirin’ temalı etkinlikte ortaklık temsilcileri, ülkedeki kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik kararlılık mesajları verdi.

Faaliyete geçmesinden bu yana kayda değer bir büyüme yakalayan ve kurucu ortakları tarafından yönetilen platformun kurucuları arasında Limak İnşaat Kuveyt’in yanı sıra, Alghanim Industries, Equate Petrochemical, Gulf Bank, Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Company, Kuwait Finance House, National Bank of Kuwait ve Zain Kuwait bulunuyor.

Farklı sektörlerden 45 yeni imzacı

KWEEP’e destek verecek 45 yeni imzacının tanıtıldığı etkinlikte, şirketler Kuveytli kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek için destek sözü verdi. Platformun imzacıları arasında bankacılık ve finansal hizmetlerden, perakende ve tüketim mallarına kadar pek çok farklı sektörü temsil eden şirket bulunuyor. Sektörüne veya büyüklüğüne bakılmaksızın Kuveyt’te faaliyet gösteren tüm özel sektör şirketleri, kadınları ekonomik olarak güçlendiren cinsiyet çeşitliliği programlarını ve faaliyetleri uygulamaya kararlı olmaları koşuluyla KWEEP’e katılabiliyor.

CNBC Arabia Bölge Direktörü, Kuveyt ve Kahire Büro Şefi Nagwa Assran’nın yönettiği ‘Kuveyt’te Kadınlar için Geleceği Şekillendirin’ başlıklı oturumda konuşma yapan Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, KWEEP’in yolculuğu ve gelecekteki yönü hakkındaki görüşlerini paylaştı. Özdemir şunları söyledi:

"KWEEP, Kuveyt’in işgücündeki kadınların geleceğini şekillendirmeye, bireysel çıkarların ötesine geçmeye ve ülkedeki şirketler arasında dayanışmayı teşvik etmeye yönelik kolektif bir taahhüdü temsil ediyor. Limak’ın küresel sosyal yatırım anlayışını yansıtan platform, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için bir araya gelerek nasıl sürdürülebilir politikalar oluşturabileceğini gösteriyor. Bu ideallere olan bağlılığımızın bir örneği olan KWEEP, gerçek ve sürdürülebilir politikaların benimsenmesinin teşvik edilmesi ve bu alandaki birliğin de güçlü bir kanıtı. Şirketler kendilerinden daha büyük bir amaç için birleştiklerinde, hep birlikte hareket ettiğimizde nelerin başarılabileceğine dair bir örnek oluşturuyoruz."

Toplantıda Gulf Bank İnsan Kaynakları Genel Müdürü Salma Al Hajjaj, KWEEP’in çevrimiçi kullanımı ile ilgili katılımcılara bilgi verirken, Kuveyt Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Lubna Alkazi de henüz imzacı olmayan özel sektör temsilcilerine çağrıda bulundu. Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’in de katıldığı ve konuşma yaptığı etkinlik, ortak hedef için birleşen yeni imzacıların tanıtılmasının ardından sona erdi.

Etkinlik kapsamında KWEEP’in resmî web sitesi kweep.org’un açılışı da yapıldı. Site, kullanıcı dostu arayüzüyle, şirketler ve kadınlar için aktif bir mecra olarak hizmet verecek. KWEEP’in hedefleri ve imzacılarının etkisi hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan site, verileri merkezileştirerek gelecek çalışmalar için de kaynak olacak. Platformda, KWEEP imzacıları tarafından üstlenilen toplumsal girişimlerin yanı sıra bireylerin mentor olmalarını veya mentorluk almalarını sağlayan bir program, güncel ve yaklaşan etkinliklere ayrılmış bölümler ve imzacılara ilişkin düzenli güncellemeler yer alıyor.