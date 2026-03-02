İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısıyla yükselen tansiyon, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü başlayan gelişmelerle birlikte jeopolitik risk artarken, altın fiyatları da bu süreçten doğrudan etkilendi.

“Paramı nereye yatırmalıyım?” sorusu yatırımcıların gündeminde yer alırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabı üzerinden yaptığı açıklamada altın piyasasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Küresel piyasalarda beklenen yükselişin olmadığını kaydederek, 'Ons altın 5 bin 392 seviyesinde. Beklenen tepkiyi vermedi. Yukarıda 5400-5600 dolar seviyesine kadar alanlarınız var. Savaş olsa ya da olmasa 6 bin dolar seviyesiyle alakalı ilk yarıda beklentimiz var. Bu beklentiyi koruyorum' dedi.

İslam Memiş, kaldıraçlı işlem yapmak isteyen yatırımcıya kritik uyarıda bulundu. Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla birlikte ister istemez piyasalarda bir belirsizlik oluşuyor. Gergin bir hafta olacak bu hafta. Bütün enstrümanlarda geniş bant aralığı göreceğiz. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma sizin kafanızı karıştırabilir. Yükselecek mi düşecek mi, bunlar hikaye. Ciddi bir savaş ve bölgesel savaşa dönüşme riski var piyasalarda.

"KALDIRAÇLI İŞLEM YAPARIM DİYENLERİN HEPSİ BATACAK"

O yüzden bu hafta almak isteyen alsın satmak isteyen satsın ama 'Böyle alırım satarım kaldıraçlı işlem yaparım' diyenlerin hepsi batacak. Bilginiz olsun. Çok ciddi süreç var karşımızda. Bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama kısa vade, orta vade ve uzun vade olmak suretiyle bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Savaş fiyatlaması olunca haliyle piyasalarda düşüş ya da yükseliş yönlü bir trend kırılımı olmaz.'

Gram altınla ilgili tahminde bulunan İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"GRAM ALTIN 8.550 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Gram altın ise geniş bant aralığında dalgalanıyor. Sabah 8.120 lira olan gram altın, 7.942 lira seviyesinde. Bu dalgalanmalara dikkat etmek lazım. 7.800, 8.200, 8.550 seviyesine kadar bu yükselişler sürebilir.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Ancak ocak ayından itibaren söylediğim gibi gram altında beklentim bu yıl 10 bin lira seviyesi. Bu öngörümü koruyorum. Yükselişler sürpriz değildir. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Altında yükseliş beklentim devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Gümüşün ons fiyatı 95 dolar seviyesinde. Büyük ihtimal 100 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır ama önemli olan kalıcı olacak mı? Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Burada 109 dolar direnci var gümüş onsta, burayı takip edeceğim. Gram gümüşte 135 lira seviyesi var şu anda. Burada da 140 ve 145 lira dirençlerini takip edeceğim.

PETROL FİYATLARI...

Petrol fiyatlarındaki yükselişler kaçınılmaz olacak. Şu anda 78 dolar seviyesinde. Yüzde 8 yükselişle haftaya başladı. 82 dolar direnç seviyesi. Gelen haberlere göre ya 110, 115, 120 dolar seviyesine kadar yükselişler devam edecek ya da tekrar 75 dolar seviyesine kadar geri çekilme olacak.

"VAKİT VAR OLANA SAHİP ÇIKMA VAKTİ"

Genel olarak şunu ifade etmek isterim savaş haftası. Haftanın ilk işlem günü. Piyasalarda savaş fiyatlaması var. Düşüş ya da yükseliş olarak bakmayın piyasaya. Geniş bant aralığı var. Devir para kazanma devri değil. Vakit şu an da var olanlara sahip çıkma vakti. Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun.