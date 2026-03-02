İspanya'nın Barselona kentinde açılan mobil teknoloji fuarı MWC26'nin stantları, bu yıl rekor sayıda 'cisimleşmiş yapay zeka' ve 'metal yaka' uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. MWC26 fuarında Türkiye'den 19'u milli iştirak kapsamında olmak üzere toplam 39 katılımcı firma, kuruluş ve teknoloji girişimi yer alıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Yapay zekayı Türkiye'nin yeni büyüme modeli, yeni ihracat hikayesi ve yeni küresel konumunun belirleyicisi yapmalıyız. Teknolojiyi yalnız kullanan değil, geliştiren gençler yetiştirmeye odaklanmayı ülkemiz için beka meselesi görüyoruz' dedi.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress-MWC26), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Bu yıl 'IQ Çağı' temasıyla düzenlenen fuarda, yapay zekanın fiziksel biçim kazandığı 'cisimleşmiş yapay zeka' uygulamaları, kuantum bilişim, uydu teknolojileri, insansı robotlar, üç katlı akıllı cep telefonu prototipleri ve robot taksilerden ay araçlarına uzanan geniş bir teknoloji yelpazesini sergileniyor.

GSMA tarafından organize edilen ve Barselona'daki Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 200'ü aşkın ülkeden 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Bu yıl fuarın Barselona'daki 20'nci yılı da kutlanıyor.

Fuarda, geleneksel mobil teknolojilerin ötesine geçilerek yeni büyüme alanlarına odaklanılan 'Yeni Ufuklar' bölümü ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Yapay zekanın yalnızca yazılım ortamında değil, robotlar, insansız hava araçları, otonom araçlar ve endüstriyel sistemler üzerinden fiziksel dünyada da yer aldığı uygulamalar yoğun ilgi gördü.

Yapay zeka artık yalnızca kodda değil, fiziksel dünyada

Cisimleşmiş Yapay Zeka yalnızca yazılımla sınırlı kalmayan yapay zeka, insansı robotlar, insansız hava araçları ve özerk araçlar aracılığıyla fiziksel bir forma bürünüyor. Meta Lab'ın en yeni yapay zeka giyilebilir teknolojisini sergilemesi bekleniyor.

Laboratuvarları terk eden insansı robotlardan robot hemşirelere, holografik cerrahi planlamadan 5G destekli endüstriyel üretim çözümlerine kadar çok sayıda yenilik sergilenirken, kuantum güvenli şifreleme ve karasal olmayan ağlar (NTN) gibi teknolojiler de geleceğin dijital altyapısına ilişkin ipuçları sundu. Katılımcılar, MWC fuar katından direksiyon çevirerek Circuit de Catalunya yarış pistinde bir aracı bizzat kullanabiliyorlar.

Fuarda ayrıca yeni nesil giyilebilir yapay zeka teknolojileri tanıtıldı.

Türkiye MWC'de 39 katılımcıyla sahne alıyor

Türkiye'nin milli katılımını İstanbul Ticaret Odası 2014 yılından bu yana organize ediyor. Fuarda 19'u milli iştirak kapsamında olmak üzere Türkiye'den toplam 39 katılımcı firma, kuruluş ve teknoloji girişimi yer alıyor. İTO'nun iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul'dan firma ve girişimler de fuarda yer alıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın meslekleri ortadan kaldırmadığını, dönüştürdüğünü ifade eden Avdagiç, 'Tarihsel olarak her teknoloji devrimi bazı kapıları kapatırken yenilerini açmıştır. Bugün de aynı dinamiği yaşıyoruz. Asıl mesele ona hazırlıklı olmak.' değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadede en fazla etkilenecek alanların veri girişi, çağrı merkezi operasyonları, standart muhasebe işlemleri ve basit içerik üretimi gibi rutin görevler olduğunu belirten Avdagiç, fiziksel yapay zekanın depo, lojistik ve üretim sektörlerinde de hızlı bir dönüşümü beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil geliştiren gençler yetiştirmenin ülke açısından stratejik önem taşıdığını belirten Avdagiç, yapay zeka okuryazarlığının artırılması ve imalat gibi sektörlerde yeni açılımların sağlanması gerektiğini söyledi.

'İlk ChatGPT mezunları bu yıl iş hayatına atılıyor'

Şekib Avdagiç, yapay zekanın iş dünyasında oluşturduğu etkiye dikkat çekti. Avdagiç, 'ChatGPT'nin 2022'de hayatımıza girmesiyle birlikte üniversiteye yeni başlayan gençler bu yıl haziranda mezun oluyor. Bir başka deyişle ChatGPT mezunu üniversiteliler ilk kez bu yıl iş hayatına atılacaklar. İlk ChatGPT kuşağının en büyük rakibi yine yapay zeka olacak. Dünyada eski kuralların artık geçerli olmadığı, yenilerinin ise henüz yazılmakta olduğu bir dönemdeyiz. Yapay zekayı Türkiye'nin yeni büyüme modeli, yeni ihracat hikayesi ve yeni küresel konumunun belirleyicisi yapmalıyız. Teknolojiyi yalnız kullanan değil, geliştiren gençler yetiştirmeye odaklanmayı ülkemiz için beka meselesi görüyoruz' dedi.

Teknolojiyi yalnızca kullanan değil geliştiren gençler yetiştirmenin ülke açısından stratejik önem taşıdığını belirten Avdagiç, yapay zeka okuryazarlığının artırılması ve imalat gibi sektörlerde yeni açılımların sağlanması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın Türk ekonomisi açısından da belirleyici bir fırsat sunduğunu ifade eden Avdagiç, şunları söyledi: 'Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan çiftçiler, arazilerinin verimliliği, sulaması ve zararlılarla mücadele için yapay zekadan kendine özgü tavsiyeler alıp uygulayabilecek. İhracat için dil çevirisi ve pazar analizinde, sağlıkta erken teşhiste, adalette iş yükünün azaltılmasında yapay zeka etkin bir araç olacak.'

'Yapay zekayı yönetilmesi gereken köklü bir dönüşüm olarak görüyoruz'

Türkiye'nin yapay zekada hızla sıçrayabileceğine inandığını vurgulayan Avdagiç, 'Yapay zekanın iş dünyasında oluşturduğu etkiyi bir tehdit değil, yönetilmesi gereken köklü bir dönüşüm olarak görüyoruz.' İfadesini kullandı.

Avdagiç, İTO olarak üye işletmelerine yönelik yapay zeka okuryazarlığı, dijital dönüşüm danışmanlığı ve yeniden beceri kazandırma programlarını kapsamlı biçimde genişletmeyi öngördüklerini de açıkladı.

MWC 2026'nın bu yılki teması olan IQ Çağı'nın derin düşünme çağını simgelediğini belirten Avdagiç, teknoloji için teknoloji değil, küresel sorunları çözmek amacıyla zekanın stratejik olarak uygulanmasını temsil ediyor. IQ çağını, zekanın yeni çağı diye de çevirebiliriz. MWC26 Barcelona da IQ Çağı'nın adeta bir fırlatma rampası konumunda' dedi.

Loom Games'in 1 milyar dolarlık değerlemesi

İstanbul merkezli oyun stüdyosu Loom Games'in Türkiye'den unicorn statüsüne ulaşan en yeni girişim olduğunu hatırlatan Avdagiç, Scopely'nin Loom Games'in çoğunluk hissesini satın almak için bir anlaşma imzaladığını belirtti. Avdagiç, 'Çok yıllık, performansa dayalı bir yapıda kurgulanan anlaşmanın potansiyel kazanım primleri dahil 1 milyar doları aşan bir değerlemeye sahip olduğu açıklandı. Scopely, Kasım 2025'te yatırım için anlaşmaya vardı. Aralıkta kesinleşti. Ocak'ta girişim 'unicorn' oldu. 60 gün bile sürmedi. Bu değerin 20 kişilik bir ekiple başarılması da yeni dönemin gerçeğini gösteriyor. Daha önce Peak Games 2020'de Zynga tarafından 1,8 milyar dolara, Dream Games ise geçen yıl yapılan anlaşmada yaklaşık 5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.' bilgisini verdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, GSMA'in Mobil Ekonomi 2024 raporuna göre, mobil teknolojilerin küresel ekonomiye katkısının 2030 yılına kadar 6,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Avdagiç, devamında şunları söyledi: 'Yalnızca 5G'nin bu katkıdaki payının 930 milyar doları aşacağı öngörülüyor. IHS Markit'in hazırladığı ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından da referans alınan araştırmaya göre ise küresel 5G değer zinciri, 2035 yılına kadar 22 milyonun üzerinde istihdamı destekleyecek. Bu rakamlar, dijital dönüşümün bir tercih değil, ekonomik büyümenin temel motoru olduğunu ortaya koyuyor.'

Fuarın bu yıl 6 ana teması var

MWC26'nın dört günlük yoğun programı, 6 ana tema etrafında şekilleniyor: Akıllı Altyapı, ConnectAI, Kurumsal AI, AI Nexus, Tech4All ve Oyun Değiştirenler. Bu yıl ilk kez açılan 'Geleceğin Havalimanı' bölgesi ise MWC'nin 'Geleceğe Yolculuk' serisinin yeni halkasını oluşturuyor; ziyaretçiler geleceğin sürtünmesiz hava yolculuğunu bizzat deneyimleyebiliyor.

Fuar, üretim ve imalat, fintech ve ticaret, akıllı mobilite ile spor ve eğlence gibi sektörlerde dijital dönüşümün günümüzdeki yansımalarını da gözler önüne seriyor.

MWC26 Barcelona, 5 Mart Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.