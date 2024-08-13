İnşasını ve işletmeciliğini Limak’ın üstlendiği Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı’nın, artan yolcu trafiği doğrultusunda gerçekleştirdiği terminal genişletme çalışmaları tamamlandı. Terminal kapı sayısının 8’den 12’ye yükseldiği yatırımlarla havalimanından yılda 1,2 milyon yolcunun daha çıkış yapması hedefleniyor.

Yeni terminal binası ve ek tesislerinin inşaatı sonrası 2011 yılında Limak’ın işletmesini devraldığı Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı’nda yeni terminal kapıları, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Maliye Bakanı Hekuran Murati, Çevre, Şehir Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı Volkan Bozkır’ın yanı sıra sivil havacılık sektörü temsilcileri ile çok sayıda davetli de katıldı.

Terminal kapı sayısı 12’ye yükseldi

Yapılan açıklamaya göre, artan yolcu trafiği doğrultusunda gerçekleştirdiği terminal genişletme çalışmalarını tamamlayan Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı, yeni terminal kapılarını hizmete açtı. Kapı sayısının 8’den 12’ye çıkarıldığı terminal genişletme çalışması kapsamında kuzey kapısı 615 metrekare, güney kapısı ise 630 metrekare olmak üzere toplam bin 245 metrekare alan büyümesi elde edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında her kapıda 54,60 metrekarelik bir açık hava terası bulunurken toplamda ise 109,20 metrekarelik teras alanına ulaşıldı.

Havalimanının kapasitesi önemli ölçüde artırıldı

Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı’ndaki terminal genişlemesi ile havalimanının kapasitesi de önemli ölçüde artırılarak yılda 1,2 milyon yolcunun daha çıkış yapabilmesi sağlanacak. Bu gelişme, özellikle bu yılın başında Kosova’ya vize serbestisi getirilmesinin ardından, erişilebilirlik ve ekonomik büyümede yeni bir döneme işaret eden önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Yeni terminal kapılarının hizmete açılış töreninde konuşan Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislim, "Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı, özellikle diasporamız ve onların seyahatleri için daha iyi koşullar sağlamak üzere, buradan uçan tüm yolcular için genişletiliyor” ifadelerini kullandı.

“Priştina’nın bölgedeki önemini artırmaya devam edeceğiz”

Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir ise, "Dört yeni kapının açılması sadece altyapısal bir gelişme değil, aynı zamanda havalimanının kapasitesini ve hizmet kalitesini artırma kararlılığımızın bir kanıtıdır. İlgili tüm tarafların desteği ve iş birliği olmadan bunların hiçbiri mümkün olamazdı. Ekibime ve sizlere, yıllar boyunca bu yolculuğa katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte, Priştina’yı bölgede önemli bir merkez haline getirerek ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2014 yılında yeni inşa edilen Terminal Binası ile 1.4 milyon yolcuya hizmet veren Priştina Uluslararası Havalimanı, 2024 yılı sonuna kadar 4 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.