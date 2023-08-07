Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde bugün büyük bir patlama meydana geldi. Olayın ardından çevredeki bölgeler, özellikle Gölcük'ten gelen ihbarlarla da hissedildi. Patlamanın etkisi ve şiddeti nedeniyle, yetkililer hemen müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, saat 14.40 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili enkaz altında kalan veya yaralanan kişilere yardım etmek için çalışmalara başladı. Bu süreçte arama-kurtarma faaliyetlerini yürütmek üzere özel eğitimli ekipler ve itfaiye güçleri de olay yerine intikal etti. Aynı zamanda, Terörle Mücadele (TEM) ekipleri de olayın sebebini belirlemek ve olası terörist bir saldırı ihtimalini değerlendirmek amacıyla görevlendirildi.