Türkiye’nin önde gelen sektörel yazılım çözümleri sağlayıcılarından Link Bilgisayar, yeni nesil e-ticaret altyapısı sunan İkas ile pazar erişimini artıracak bir iş birliğine imza attı.

Link Bilgisayar, e-ticaret alanında pazar erişimini genişletmek üzere stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği çerçevesinde, yeni nesil e-ticaret altyapısı İkas kendi müşterilerine Link Bilgisayar’ın sektörel çözümlerini sunacak.

“Duyurmaktan gurur duyduğumuz bu iş birliği, şirketimizin pazardaki ayak izini artırma stratejimiz çerçevesinde attığımız adımların biri” diyen Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana Re-Pie Portföy çatısı altında yer alan şirketimizin, yine Re-Pie Portföy’ün yatırımıyla desteklediği bir girişim olan İkas’la olan iş birliği, iki kurumun birlikte büyümesini destekleyen verimli bir ekosistem anlayışının güzel bir göstergesidir. İkas’ın KOBİ ve girişimleri de kapsayan geniş müşteri kitlesi, Link Bilgisayar’ın Yeni Nesil Ticari çözümlerini ve Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ürünlerini, alıştıkları İkas kolaylığı ile kullanabilecek.”

İşletme verimliliğini artıran çözümler

Yapılan açıklamaya göre, Link Bilgisayar’ın sektörde 17 yıla ulaşan deneyimiyle Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi, orta ve büyük ölçekli kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alarak maliyet optimizasyonu, stok yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve veriye dayalı öngörü alanında kurumların verimini artıran bir çözüm olarak öne çıkıyor.