Bursa Ağır Vasıta, Bursa’nın ve Türkiye’nin en büyük lojistik şirketlerinden biri olan Akran Lojistik’e 9 adet DAF marka çekiciyi törenle teslim etti.

Müşterilerinin çözüm ortağı olmak ve maksimum memnuniyet sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, "Firma olarak, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, iş ortaklarımıza her zaman en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Bu teslimat töreni, işbirliğimizin bir göstergesidir ve gelecekte de yüksek kalitede hizmet vermeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Avrupa’nın en çok satan çekici markası olan DAF’ın gücü ve dayanıklılığı, lojistik sektöründe önemli bir oyuncu olan Akran Lojistik’in gücüne güç katacak. Yüksek performansa ve verimliliğe sahip yeni nesil motor bloğu, yüksek sürüş konforu ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ile öne çıkan DAF araçları, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak adına sektörün en güçlü markalarından biri. Bize güvenen lojistik firmasına teşekkürlerimizi iletiyor, kendileriyle uzun süredir devam eden ilişkilerimizin artarak büyümesini diliyoruz" dedi.

Akran Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korkmaz ise, yeni araçlarını teslim almanın heyecanını ve memnuniyetini dile getirirken Bursa Ağır Vasıta’dan tüm bu süreçte aldığı desteğin önemini vurgulayarak şöyle konuştu;

"İşimizdeki kalitemizi daha da artıracak olan bu teslimatı kutlamak için bir aradayız. BAV’ın sunduğu güvenilirlik ve yüksek hizmet kalitesi, bizim için çok değerli. Bursa Ağır Vasıta’dan almış olduğumuz 8 adet XF 480 ve 1 adet XG+ 530, lojistik operasyonlarımızı daha da güçlendirecek. DAF’ın Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırladığı ve oldukça sınırlı sayıda üretilmiş olan XG+ 530’u filomuza dahil etmiş olmanın gururunu yaşamaktayız. BAV’dan aldığımız hizmetten son derece memnun kaldık ve bu işbirliğini sürdürmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Teslimat töreni, Akran Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korkmaz, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, Bursa Ağır Vasıta Satış Müdürü Fahri Bayram ve Akran Lojistik çalışanlarının katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.