Lösemi tedavisi birçok faktöre bağlı olarak yapılır. Lösemi olan kişinin yaşı, genel sağlık durumu, hastalığa neden olan lösemi tipi, hastalığın şiddeti ve löseminin vücuda ne kadar yayıldığına bağlı olarak uygulanan lösemi tedavi şekli de değişebilir. Lösemi tedavisindeki temel amaç, bir yandan eksik olan kan hücrelerini yerine koyarken diğer yandan da soruna neden olan lösemi hücrelerini ortadan kaldırmaktır. Böylece normal hücreler görevlerini yapabilir hale gelir ve kemik iliği işlev yapabilir hale gelir.

Lösemilerde genel tedavi yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.

Kemoterapi: Lösemi hastalığının tedavisinde ilk sıralarda yer alan kemoterapide, lösemi hücrelerini öldürmek için çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, löseminin tipine göre tek bir çeşit ilaç olabileceği gibi, farklı ilaç kombinasyonları şeklinde de olabilir.

İlaçlar da tablet şeklinde ağızdan alınabileceği gibi, damar içine de uygulanabilir.

Santral sinir sistemine yayılmış olan lösemilerin tedavisinde kemoterapi ilacı beyin omurilik sıvısı içine de uygulanabilir.

Hedefe yönelik tedavi: Bu tip tedavide, kanser hücreleri içindeki özel bölgeler hedef alınır.

Örneğin, KML hastalarında kullanılan “imatinib” etken maddeli ilaç, lösemi hücrelerinin kontrolsuz artışına sebep olan bir proteinin etkinliğini engeller. Böylece, lösemi hücrelerinin kan dolaşımında artışı ile kemik iliği ve diğer bölgelerde birikiminin önüne geçilmiş olur.

Son yıllarda bu tip tedavilerde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve buna istinaden, KML hastalarının yaşam beklentileri uzamış, KML tedavisinden daha fazla sonuç alınmaya başlamıştır.

Radyasyon tedavisi: Kemoterapide olduğu gibi, radyoterapide de amaç, lösemi hücrelerinin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu tedavide, kemoterapi ilaçları yerine radyasyon kullanılmaktadır. Özel bazı cihazların yardımıyla, vücuttaki lösemi hücreleri hedeflenerek, vücudun belli bölgelerine radyasyon gönderilir. Bu şekilde, lösemi hücrelerine zarar verilerek, ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Bunun dışında, kök hücre nakli gibi uygulamalardan önce de radyoterapi yapılarak, hasta nakle hazırlanabilir.

Kemik iliği nakli: Hasta olan kemik iliği hücrelerinin, sağlıklı kemik iliği ile değiştirilmesi işlemi olarak tarif edilebilecek olan kemik iliği nakli, belirli merkezlerde yapılabilecek bir işlemdir.

Hastalığın belirti vermeyen dönemlerinde uygulanabilen bu tedavi şekli, kişinin varsa kendi hücrelerinden, ikiz kardeşinden, kardeşinden, yakın akrabalarından veya bir vericiden alınan uygun hücrelerle yapılır.

Kaynak: Haber merkezi