Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, TÜBİTAK ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülen çalışma ile öğrencilerin erken yaşta bilimle tanışması amaçlanıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bilim dergileri kırsal okullara ulaştırılıyor

Projenin ana faaliyetlerinden biri olarak, TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergileri Sakarya'nın tüm ilçelerindeki kırsal yerleşim bölgelerinde bulunan okullara dağıtılıyor. Dergilerin yanı sıra uzman ekipler tarafından düzenlenen çeşitli bilimsel atölyelerle, çocukların teorik bilgileri uygulamalı olarak deneyimlemesi sağlanıyor.