Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonlarda 5 bin 980 adet kaçak makarona doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiler göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen şok asayiş uygulamaları dahilinde, Ören Mahallesi Himmet Çoban Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrolü yapılan bir araçta; 4 bin 900 adet makarona doldurulmuş ve içime hazır vaziyette sigara ele geçirildi.

Ayrıca aynı konuyla alakalı ilçede faaliyet gösteren tütün mamulleri satan bir iş yerinde yapılan aramada; bin 80 adet makarona doldurulmuş ve içime hazır vaziyette sigara ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 5 bin 980 adet sigara muhafaza altına alındı.