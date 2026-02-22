Düzce Belediyesi tarafından Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’ni kullanan öğrencilere Mehteran takımı ile sürpriz hazırlandı. İftar sonrasında mehter ekibi öğrencilerden önce kütüphane içerisinde konuşlandı. İftarın ardından her zamanki gibi marş açarak coşkulu şekilde kütüphaneye yönelen öğrenciler, içeri girdiklerinde canlı mehter marşıyla karşılandı.

Marşların kütüphane içerisinde yankılanmasıyla öğrenciler büyük sürpriz ve heyecan yaşadı. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan mehter gösterisi, Ramazan akşamına unutulmaz bir atmosfer kattı.

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, gençlerin oluşturduğu bu güzel geleneğe kayıtsız kalmak istemediklerini belirterek, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve Ramazan coşkusunu paylaşmak amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade etti.

"Böyle bir sürpriz beklemiyorduk"

Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan öğrenciler, etkinlik için Düzce Belediyesi’ne teşekkür ederek; "Biz kütüphaneye mehteran marşı ile giriş yapıyorduk. Bunu bir gelenek haline getirmiştik. Bu akşam böyle bir sürpriz beklemiyorduk. İlk önce hoparlörden mehter marşı çaldığını sandık. Ancak daha sonra Düzce Belediyesi’nin mehteran ekibini görünce çok şaşırdık ve gururlandık. Bize çok güzel bir sürpriz ve anı oldu. Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.