Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca şehit oldu. Şehidin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi’ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca’nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.