Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Sevgi Mahallesi’nde bir kedi apartmanın gider borusuna sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve fen işleri ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin iş makineleri yardımıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çalışma sonucunda yavru kedi doğal ortamına bırakıldı.