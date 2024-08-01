Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde anne ve baba adaylarına doğuma hazırlık sürecinde çeşitli eğitimler verildi.

Kırklareli Lüleburgaz Sağlıklı Hayat Merkezi’nde, Temmuz ayı Doğuma Hazırlık Eğitimi 1. Grubu, Ebe Şebnem Çetin ve Ebe Gizem Altınbaş tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlere katılan anne ve baba adaylarına doğuma hazırlık sürecinde önemli bilgiler verildi.

Eğitimlerde, doğuma ve eşlerine destek olma, nefes egzersizleri, meditasyon çalışmaları ve doğumu kolaylaştırıcı uygulamalar detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca emzirme, yenidoğan bakımı, masajı, bebek giydirme ve güvenli taşıma konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Kurumda görevli Diş Hekimi Didem Topçu, Psikolog Ayça Aydın ve Sosyal Çalışmacı Mehmet Uzar tarafından gebelik ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitimler verildi. Bu çerçevede anne ve baba adayları, gebelik sürecinin yanı sıra doğum sonrası dönemde de karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgilendirildi.

Eğitimlerin sonunda, katılımcılara sağlıklı bir doğum ve bebek bakımı konusunda gerekli bilgi ve beceriler kazandırıldı. Eğitimlere katılan aileler, bebeklerine sağlıkla kavuşmalarını temenni eden uzmanlara teşekkür etti.