Lym düşüklüğü nedir sorusunun açıklaması; farklı türlerden oluşan Lökositlerin %20 ila 50 kadarı Lenfositlerden meydana gelmektedir. Bir mikrolitre kanda 1000 - 4800 lenfosit bulunması gerekmektedir. Bu da kan hücrelerinin ila %40'nı meydana getirmektedir. Lenfosit sayısının oranının altına düşmesi halinde bu durum LYM düşüklüğü olarak kabul görmektedir. Bu durum lym düşüklüğü nedir sorusunun açıklaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lym Düşüklüğünün Belirtileri

Lym düşüklüğünün belirtileri nedir lym düşüklüğünün belirtileri nasıl anlaşılır gibi sorulara yanıt olarak şu şekilde yanıt vermek doğru olabilir. Bir tür akyuvar hücresi olan Lym, vücudu çeşitli mikroplara karşı koruyucu rol üstlenmesi nedeniyle olması gerekenin altıda bir değere sahip olması durumunda vücut mikroplara karşı olması gerekenin çok altında bir dirence sahip olmasına neden olur. En başta Lösemi ve benzeri hastalıklar Lym düşüklüğünün bir belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lym Düşüklüğünün Tedavisi

Lym düşüklüğünün tedavisi lym yüksekliği nedir sorularının cevaplarını vermeden önce lym düşüklüğünün tedavisi lym yüksekliği nedir sorusuna yanıt olarak LYM (Lenfosit ) düşüklüğüne yol açan pek çok etken bulunduğu yanıtıyla cevap vermek son derece doğru olacaktır. LYM düşüklüğüne neyin neden sebep olduğuna bakılmaksızın en önemli önceliği vücudu enfeksiyonlara karşı korumak gayesiyle mevcut durumun tedavisine öncelik vermek son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkar.

LYM düşüklüklerinin en yaygın görülen nedenlerinden biri lenfositlerin, lenf düğümlerinde takılması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca aşırı üzüntü de lenfosit sayısında düşüklüğün ortaya çıkması bakımından oldukça önemli bir etki oluşturmaktadır. Çoğu durumda kolaylıkla kontrol altına alınabilen bir durum olan LYM düşüklüğü, antibiyotik benzeri ilaçlarla rahatlıkla tedavi edilebilir nitelikte olmaktadır. Lenfosit düşüklüğü yapılacak olan bir kan testi ile kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Gerçekleştirilen tespit sonrasında ise LYM düşüklüğünün sebeplerinin bulunabilmesi için daha ileri seviye testlerin yapılması gerekmektedir. Lenfosit düşüklüğünü tedavi etmede gerekli olan tedavi metotları, mevcut durumun sebeplerine bağlı bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak herhangi bir doktor tarafından LYM düşüklüğü nedeni belirlenerek tedavi edici nitelikteki ideal ilaç yazılarak tedavi süreci hayata geçirilebilir.

LYM Düşüklüğünün Sebepleri

Lenfosit değerinin düşüklüğünün ortaya çıkmasının nedenleri arasında pek çok hastalık yer almaktadır. Kemik iliğinin yeni lenfosit hücreleri üretememesi durumu olarak ortaya çıkan Aplastik anemi, AIDS ve Verem benzeri bulaşıcı hastalıklar lenfosit düşüklüğünün ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Kan kanseri Lenfosit değerinin düşürücü etkiye sahip hastalıklar arasında bulunmaktadır. Kalıtsal özellik taşıyan hastalıklar, MS hastalığı gibi Ototimmün hastalıklar da bu yönde olumsuz etkiler ortaya koymaktadır. LYM düşüklüğü tedavilerinde sebebiyet teşkil eden hastalıkların tedavisi son derece önemli bir rol almaktadır.

Lym Yüksekliği Belirtileri

Aslında Lym yüksekliği belirtileri hastada bariz bir biçimde ortaya çıkmaz. Kan tahlili yapılmadığı taktirde LYM yüksekliğinin mevcut olup olmadığının tespitinin yapılması mümkün olmamaktadır. Lym yüksekliği belirtileri gözlemlenebilir bir yapıda değildir.

Lym Yüksekliği Tedavisi

LYM (Lonfosit ) yüksekliği ile ilgili olarak doktor hastadaki diğer belirtileri ve yapılan test sonuçlarını değerlendirerek, Lym yüksekliği tedavisi için altta yatmakta olan sebebi tespit eder. Yapılan tespit sonucuna uygun olarak Lym yüksekliği tedavisi sürecini başlatacaktır. Lym yüksekliği tedavisi sürecinde Lökosit yüksekliğinin nedenini enfeksiyon kaynaklı sağlık sorunları oluşturuyor ise antibiyotik yazar. lym yüksekliğinin ortaya çıkmasına neden olan sağlık probleminin kanser kaynaklı olması durumunda ise kemoterapi ve ışın tedavi gibi kanser tedavileri uygulanır. Böylece lym yüksekliği tedavisi bu soruna neden olan hastalıkların tedavi edilmesiyle neticeye ulaşır.

Lym Yüksekliği Sebepleri Nelerdir?

Bir hastaya, lenfosit yüksekliği teşhisi konulması durumunda Lym yüksekliğine neden olan sebepler araştırılır. Vücudu hastalıklardan korumakta ciddi bir öneme sahip olan akyuvarlar çeşitli hastalıklar nedeniyle vücut tarafından olması gerekenden çok daha fazla sayıda üretilirler. Lenfosit üretimi üzerinde ciddi etkileri olan pek çok sağlık sorunu bulunmaktadır. Lym yüksekliğinin nedenleri arasında poliklonal ve monoklonal olmak zere iki türden kaynaklı olan hastalıklar bulunmaktadır.

Monoklonal Lym Yüksekliğinin Birincil Sebepleri Nelerdir?

Monoklonal tabanlı Lym yüksekliği, lenfoidlerden kaynaklanan bir bozukluğun neticesi olarak Lym değerinin artış gösterdiği proliteratif bir vaziyettir. Monoklonal kaynaklı lenfosit yüksekliğinin ortaya çıkmasının sebepleri; HCL (Tüylü hücreli lösemi), Lenfoid tümörler, Büyük granüler lenfositik lösemi, PLL (Prolifimfositik lösemi), Lösemi septomları söz konusu olan lenfomalar, ALL (Akut lenfoblastik lösemi), CLL (Kronik lenfositik lösemi) hastalıklarından kaynaklanır.

Poliklonal Lönfosit yüksekliğini, bulaşıcı ya da iltihabik hastalıklar öncesinde meydana gelmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri ise Verem hastalığı, herhangi bir nedenden ötürü dalağın alınması, kan nakli yapılması, Ameliyat, sigara kullanımı, uyuşturucu madde bağımlılığından dolayı uyuşturucu madde kullanımı, Akut kalp yetmezliği, Crohn hastalığı, Vaskülit ve ülseratif kolit gibi kronik iltihaplar, Adenovirüs, Grip, Septik şok, Toksoplazmoza, Uçuk, Mal hastalığı, Hepatit, Suçiçeği, Kızamıkçık, Sitomegalo virüsünün sebebiyet verdiği mononükleoz sendromları ve bağışıklık sistemi hastalıkları Lym değerinin yükselmesinde etkin rol oynayan sağlık sorunlarını oluşturmaktadır.

LYM Yüksekliğine Sebebiyet Veren Diğer Nedenler; Boğmaca hastalığı, Öpücük hastalığı, Kabakulak, kullanılan ilaçların yan etkisi, viral bir enfeksiyon olan Rubella hastalığı, Otoimmüm bozukluk, Plazma hücresi kanseri, gözlerde ya da midede ortaya çıkan viral enfeksiyon, Monükleoz, hayvanlardan geçen bir enfeksiyon olan Bruselloz, bakteriyel ve viral hastalıkları Löfosit yüksekliğini ortaya çıkarıcı etkiler oluşturmaktadır. Lym yüksekliği tedavilerinde yükselmeye neden olan hastalıkların da tedavi edilmesi çok önemlidir.