Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Türkiye Futbol Federasyonu Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in de yer aldığı ziyarette Macit, Yerkel ve Bayraktar, Okul Müdürü Aziz Akgün eşliğinde okulu gezerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki protokol kapsamında TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi'nin mevcut yurdunun büyütülmesi ve TFF koordinasyonunda bir saha yapılması konusundaki etüt çalışmaları ele alındı. Ayrıca milli takımlara daha fazla oyuncu yetiştirilerek yetenek havuzunun genişletilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yapılabilecek düzenlemeler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Riva'daki TFF Müzesi'ni de gezen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.