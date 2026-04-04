Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Talha Yünkuş, Sefa Narin, Halil Akbunar İlhan Depe, Salih Kavrazlı, Soner Aydoğdu, Emir Kaan Gültekin

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mustafa Şengül, Miraç Acer, Şahverdi Çetin, Abdullah Ülük, Melih İnan, Barış Sağır, Mücahit Can Akçay

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Esra Arıkboğa, Sabri Üstünel

Maçtan Önemli Dakikalar

52' Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Bu dakika gelişen Bursaspor atağında topu önünde bulan Halil Akbunar ceza sahasında boşta kalan oyuna ikinci yarıda dahil olan Ertuğrul İdris Furat'a aktardı. Bu futbolcun yerden vuruşu ile topu filelerle buluşturdu.

88' Bursaspor golü buldu ve farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada gelişen atakta Hakkı Türker kale sahasına ortaladığı topta Mardin 1969 büyük hatasında top Baran Başyiğit'in önünde kaldı. Baran Başyiğit'in plase vuruşu filelerle buluştu.