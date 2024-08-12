Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servisin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.